Caso VipoVolley, parla il patron Di Castri: “Ho evitato un bagno di sangue”

Il progetto della Vipostore Volley Francavilla è durato molto meno di quanto ci si aspettasse. Quello che gli amanti della pallavolo locale consideravano un sogno, nato del 2022 ed apparentemente destinato a proseguire dopo la rapida promozione in Serie B1, si è ben presto infranto, a sorpresa di tutti. Meno di un mese fa c’è stata la presentazione ufficiale della squadra in piazza, con tanto di regolare iscrizione al campionato di B1, una campagna abbonamenti degna di nota ed una serie di acquisti se non altro all’altezza della categoria. Lo scorso 7 ottobre, però, la VipoVolley Francavilla ha mancato il debutto stagionale, non presentandosi sul parquet di Marsala per quella che sarebbe dovuta essere la prima giornata di campionato. Ora, le pallavoliste inizialmente ingaggiate per giocare fra le fila della VipoStore, sono libere di firmare altrove da svincolate (sempre ammesso che riescano a trovare una compagine pronte ad accoglierle a stagione in corso).

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE FATTO DAL PATRON

Una decisione drastica, quella del ritiro della squadra dal campionato, che non è emersa in nessun comunicato ufficiale, con i canali della società francavillese che tacciono da diverse settimane. Il patron Vincenzo Di Castri ha però spiegato ai nostri microfoni le motivazioni che hanno spinto questa realtà così bella a sciogliersi prematuramente: “C’è stata una cattiva gestione del caso da parte dell’intero CDA. Quando ho preso atto dei problemi che c’erano intorno a questa squadra era già troppo tardi per intervenire. Ho provato a farlo grazie all’ausilio di alcuni imprenditori locali che avevano mostrato interesse, ma le problematiche relative al palazzetto si sono dimostrate un intoppo in tal senso. La presentazione della squadra sulla cassa armonica? Quando è stata fatta io non c’ero, avevo già intenzione di lasciare. Non è stato un problema di natura economico-finanziaria, ma di gestione. Il main sponsor Vipostore era anche disposto ad anticipare il 50% del dovuto, ma la spesa prevista era troppo alta rispetto al budget che avevamo prefissato, di oltre il doppio. Non ho fatto altro che scongiurare un bagno di sangue, ed ho dunque deciso di ritirare la squadra dal campionato”.

UNA SECONDA VERSIONE DEI FATTI

Anche un componente del gruppo dirigenziale ha voluto raccontarci la sua versione dei fatti, chiedendo l’anonimato: “Abbiamo riscontrato fin da subito difficoltà nel reperire sponsor a Francavilla. Chi aveva la responsabilità di farlo ha forse preso sottogamba il proprio compito. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno quando la proprietà ha deciso di tirarsi fuori dal progetto, non lasciando al resto del gruppo dirigenziale alcuna possibilità di manovra. La società era intestata alla proprietà e la famiglia Di Castri si è tirata indietro quando ha capito che non avrebbe potuto tenere fede ai contratti già siglati. Sapevamo dall’inizio quale sarebbe stato il budget di spesa, tra l’altro molto simile a quello dello scorso anno, ma questi soldi purtroppo non c’erano. Il problema è stato dunque gestionale. Il 28 agosto abbiamo ricevuto una comunicazione da parte della società, in cui ci chiedevano di non muoverci più, in attesa di decidere il da farsi. Abbiamo cercato fino all’ultimo un nuovo acquirente, ma alcune problematiche inerenti al palazzetto hanno ostruito anche questa strada. Il progetto Vipostore Volley è definitivamente morto, ma la gente che l’ha creato si sta già rimboccando le maniche per salvare almeno il settore giovanile, aggrappandosi ad altre società. Ci prenderemo qualche anno, ma ripartiremo”.

COSA NE PENSA LA GIUNTA COMUNALE?

Sulla questione, si è espressa anche l’assessore allo sport di Francavilla Fontana Numa Ammaturo, dicendosi particolarmente rammaricata: “Posso solo esprimere un profondo rammarico per aver perso un’ottima opportunità di sport, condivisione e partecipazione. Lo dico da assessore, ma soprattutto da appassionata che ha seguito la Vipo fin dalla propria nascita”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp