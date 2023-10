Volley B1/F: PPV Fasano, prima gara lontano dalle mura amiche

Prima gara lontano dalle mura amiche per le gialloblu della Pantaleo il Podio Volley Fasano. Per questo appuntamento in trasferta, la comitiva fasanese è attesa dalle ragazze del Sapori del Granaio di San Salvatore Telesino. Incontro molto delicato per le giocatrici di coach Paolo Totero contro un roster duramente sconfitto in quel di Catania sponda Energy Sistem nella prima uscita stagionale.

Società beneventana alla sua terza partecipazione consecutiva al campionato di Serie B1 e in cerca di un pronto riscatto dopo la debacle in terra siciliana. “È un roster molto temibile quello che andremo ad affrontare – afferma coach Totero – in quanto viene da una sconfitta e quindi in cerca di riscatto dinanzi al proprio pubblico. Situazione che non deve distrarci dal nostro obbiettivo primario, portare casa punti preziosi. In settimana abbiamo preparato questa gara cercando di lavorare sui limiti emersi nel match di esordio con il Teramo. Siamo in una buona fasc di crescita, ma in questo momento qualsiasi avversario può costituire un serio pericolo essendo alle battute iniziali di questo torneo. Inoltre, la nostra poca esperienza in questa categoria ci induce a ricercare sempre la massima concentrazione in qualsiasi tipo di gara”.

Sapori del Granaio che affronta questo terzo campionato di serie B1 con un roster ben mixato tra freschezza giovanile ed esperienza. Un ottima combinazione ben orchestrata da coach Francesco Eliseo che ritrova nella schiacciatrice Lorenza Russo l’elemento di maggior esperienza. Inizio gara fissato per le ore 18,30 presso il Palestrone Comunale di San Salvatore Telesino con la direzione dei signori Claudia Francavilla e Massimiliano Magrone.

