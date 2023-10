Volley C/F: PM Potenza, esordio in campionato con due certezze

Tutto pronto per l’esordio stagionale della PM Gruppo Macchia Potenza che scenderà in campo alle 18.00 di sabato 14 ottobre nella palestra Caizzo di Potenza. La squadra inizia questa nuova avventura con due certezze come sottolinea il tecnico rossoblù: “La prima è aver lavorato tantissimo in questa pre season, sviluppando una mole di lavoro fisico e tattico che ci inorgoglisce sicuramente; la seconda è di dover ancora fare tantissima strada per rendere la squadra competitiva e metterla in condizione di esprimere una bella pallavolo. Abbiamo tantissime giocatrici giovani, che si approcciano per la prima volta a un campionato di questo livello, e siamo certi di dover acquisire esperienza e minuti per essere competitivi”.

Per l’esordio stagionale, le ragazze di coach Orlando affronteranno la Dinamo Cab Molfetta: “Peggior esordio non poteva capitarci – prosegue Orlando nell’analisi – , tutte le squadre del campionato sono di livello altissimo e Molfetta svetta tra queste, avendo irrobustito il roster con elementi di Serie B, già di per sé molto competitivo. Cercheremo di fare divertire il pubblico di casa, ma soprattutto di onorare il lavoro. Il campionato è lunghissimo e ci serve una dose di spensieratezza e incoscienza per divertirci e fare divertire. Bisognerà avere pazienza, la formula di questo campionato e le nostre caratteristiche ci impongono serenità e pazienza nel raccogliere i frutti del nostro impegno”.

Appuntamento alle 18:00 di sabato 14 ottobre presso la Palestra Caizzo di Potenza, direzione di gara affidata ai signori Giglio e Magno.

