Volley C/F, Asem Bari ferma la corsa del Turi

Dopo sei vittorie consecutive, la Farmacia Mastrolonardo Turi frena la sua rincorsa ai vertici della classifica uscendo sconfitta, ma solo al quinto set, dal campo dell’Asem Volley Bari. Nel big match dell’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie C femminile, le padrone di casa si impongono per 3-2 (25-20, 22-25, 23-25, 25-19, 15-5) al termine di oltre due ore di gioco, interrompendo così la striscia vincente delle ragazze turesi. Nonostante lo stop, il Turi resta sempre a punti dall’inizio del torneo.

Per la squadra del presidente Domenico D’Aprile, si tratta della seconda sconfitta stagionale, entrambe per 3-2, come nel match inaugurale contro l’Amatori Bari. Mister Cosimo Meuli ha confermato il sestetto titolare: capitan Alejandra Rodriguez in regia, Monica Marigliano opposta, Angelica Tritto e Paola Schena come schiacciatrici, Francesca Cont e Linda Di Carlo al centro, con Ivana Cazzetta libero.

La partita ha visto un alternarsi di emozioni. Dopo un primo set dominato dall’Asem Bari, il Turi ha ribaltato l’inerzia vincendo il secondo e il terzo parziale, trascinato dalle prestazioni di Linda Di Carlo (14 punti) e compagne. Ma nel quarto set l’ungherese Greta Halla, opposta delle baresi, ha preso il controllo del match, chiudendo come top scorer con 29 punti. Le difficoltà in ricezione hanno penalizzato il Turi, che ha ceduto nettamente nel tie-break.

Prossimo appuntamento: sfida con la Don Milani Bari

Sabato prossimo, alle 18:30, la Farmacia Mastrolonardo Turi ospiterà la Don Milani Volley Bari al Palazzetto di via Cisterna per la nona giornata di andata. Le baresi, reduci dalla vittoria su Molfetta, hanno raccolto 12 punti finora, navigando a metà classifica. Il Turi, ancora imbattuto in termini di punti conquistati, è chiamato a un pronto riscatto per rimanere in scia al trio di testa.

Classifica aggiornata

1. Terlizzi 23

2. Capurso 21

3. Asem Bari 20

4. Farmacia Mastrolonardo Turi 18

5. Amatori Bari 16

6. Cerignola 16

7. Don Milani Bari 12

8. Trani 9

9. Acquaviva 8

10. Primadonna Bari 7

11. Corato 7

12. Molfetta 4

13. Barletta 4

14. Casamassima 3

