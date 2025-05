Taranto, UGL: “Kyma Mobilità disorganizzata, CdA va azzerato”

Il sindacato denuncia una pessima gestione, oltre a una mancata tutela per i lavoratori: “Serve una svolta immediata”

L’UGL Autoferrotranvieri di Taranto lancia un duro attacco alla gestione di Kyma Mobilità, portando all’attenzione dei candidati alle prossime elezioni amministrative e della commissaria prefettizia Giuliana Perotta una lunga serie di criticità che, secondo il sindacato, ricadono pesantemente sui lavoratori.

“Settimana Santa gestita malissimo”

Tra i problemi segnalati figura la gestione del servizio durante la Settimana Santa, periodo in cui si è registrata un’elevata affluenza di cittadini e turisti in centro città, anche per la presenza della Nave scuola Amerigo Vespucci. Nonostante la presenza della Polizia Locale sul Ponte Girevole, la circolazione è risultata caotica e pericolosa, con i conducenti costretti a slalom tra la folla e a ritardi sulle linee. L’UGL lamenta l’assenza di interventi tempestivi da parte di Kyma e degli organi preposti, sottolineando che “la sicurezza dell’esercizio e dei cittadini andava tutelata preventivamente”.

Niente pass sosta gratuito ai dipendenti

Tra le altre segnalazioni, il sindacato denuncia la mancata concessione di un pass per la sosta gratuita ai dipendenti in servizio presso i capilinea di Park Cimino e Porto Mercantile, nonostante le ripetute richieste sindacali: “È inaccettabile far pagare la sosta ai propri lavoratori durante l’orario di lavoro”. Ulteriore motivo di scontro è l’Ordine di Servizio del 31 marzo 2025, che ha annullato le autorizzazioni esistenti all’ingresso nel deposito di via Cesare Battisti, negando l’accesso ai lavoratori affetti da patologie gravi, ma confermando tale possibilità alla dirigenza.

Mancata proroga contratti

Infine, l’UGL contesta anche la mancata proroga di 9 contratti a tempo in somministrazione (MOG) per operatori di guida, ritenuti essenziali per garantire la regolarità del servizio, soprattutto in vista della stagione estiva e delle ferie programmate.

”CdA di Kyma Mobilità va azzerato”

Alla luce di quanto denunciato, l’UGL chiede l’immediato azzeramento del Consiglio di Amministrazione di Kyma Mobilità, definendolo “moralmente illegittimo”, in quanto nominato da un’Amministrazione ormai decaduta e, secondo il sindacato, incapace di assumere decisioni utili per l’azienda. “È tempo di ristabilire l’equilibrio nei rapporti sindacali e ridare dignità ai lavoratori del trasporto pubblico locale”, concludono i segretari Andrea Basile e Riccardo Lupoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author