Volley B1/F, Zero5 Castellana ospita Modica nell’ultima stagionale

Ultima gara casalinga della stagione per la Zero5 Castellana Grotte, che sabato 3 maggio alle ore 17:00 affronterà tra le mura amiche del Palagrotte la Epas Agocap Modica, formazione ancora in corsa per un posto nei playoff di Serie B1 femminile. Un match impegnativo contro una squadra motivata, ma che non cancellerà l’entusiasmo del pubblico di casa per una salvezza raggiunta con largo anticipo e pieno merito.

Il tecnico Massimiliano Ciliberti ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Una permanenza meritatissima. Nonostante le otto sconfitte consecutive, di cui cinque al tie-break, abbiamo continuato a crederci. Questo traguardo vale tantissimo per noi, per le ragazze, per la società e per la nostra città”.

La Zero5, attualmente ottava a 34 punti, affronta una Modica che insegue la terza posizione occupata dal Bisceglie a 46 punti, ma con una sola gara ancora da disputare, a differenza delle due residue per le siciliane. Le ragazze di Castellana non hanno intenzione di fare da spettatrici, e vorranno congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico. All’andata fu la Epas Modica ad imporsi per 3-1, nonostante i 29 punti di Alessia Corradetti per la Zero5.

Classifica aggiornata: Fasano 54, Marsala 46, Bisceglie (*) 46, Modica 42, Casal de’ Pazzi 38, Torre Annunziata (*) 36, Pomezia 35, Zero5 Castellana 34, Santa Teresa 31, Arzano 30, Santa Lucia Fonte Nuova 24, Crotone 16, Pescara 0. (*) una gara in meno

In zona retrocessione, Santa Lucia Fonte Nuova è chiamata all’impresa per sperare almeno nei playout: serviranno sei punti pieni e risultati favorevoli da parte di Arzano e Santa Teresa, attese da sfide decisive.

Intanto, si è conclusa la regular season in Serie D: la KlimaItalia affronterà il primo turno playoff insieme a Bisceglie e Torre Santa Susanna. La prima sfida è in programma sabato 3 maggio alle 19:00 proprio a Bisceglie.

