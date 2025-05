Volley C/M, Frascolla Taranto: Pirola carica la squadra in vista dei playout

È tempo di playout per la Frascolla Taranto, che alle 18.00 di sabato 3 maggio scenderà in campo in trasferta con il Potenza per gara 1 della sfida salvezza. A fare il punto è Stefano Pirola, allenatore degli ionici, che non nasconde le difficoltà affrontate nella preparazione del match.

«È stata una settimana un po’ complicata – spiega Pirola -. Allenarsi all’indomani di una gara è sempre faticoso, in più c’è stata la festività del primo maggio che ha inciso sulla programmazione».

Dal punto di vista atletico la squadra appare in buone condizioni, anche se l’aspetto mentale resta delicato. «Fisicamente ci sentiamo pronti, ma la tensione psicologica si fa sentire. I playout non sono mai facili da affrontare: in caso di sconfitta si retrocede, e questo pesa», ammette il tecnico.

Tra le insidie maggiori c’è il fattore campo: «Non conosciamo il loro palazzetto, quindi sarà difficile orientarsi. Potenza è una formazione strutturata per questa categoria, con giocatori di grande esperienza. Ha chiuso il suo girone con 20 punti, un dato che non va sottovalutato».

Pirola invita la sua squadra a non farsi condizionare dall’ambiente e a restare lucida: «Serve giocare con la testa, oltre che con le gambe. Il fatto che siamo fuori casa non deve intimidirci».

Non manca un appello alla fiducia: «La salvezza è possibile, dobbiamo crederci. Quando riusciamo a esprimerci bene, possiamo mettere in difficoltà anche squadre di alto livello».

Infine, il tecnico richiama all’assunzione di responsabilità i giocatori più navigati: «In situazioni come queste sono gli elementi esperti a dover fare la differenza. Se aspettiamo che siano i giovani a trascinarci, rischiamo grosso».

L’appuntamento è fissato: sabato alle 18:00, in casa del Potenza, la Frascolla Taranto comincerà la sua corsa per restare nella categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author