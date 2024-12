Volley C/F, Dinamo Molfetta: non si arresta la serie negativa

Non si arresta la serie negativa della Dinamo CAB Molfetta, che incassa l’ennesima sconfitta stagionale sul campo della Don Milani Volley Bari. Nella palestra “Ungaretti” il match termina con un netto 3-0 (25-14, 25-15, 25-20) a favore delle padrone di casa, nonostante una prestazione combattiva delle molfettesi nelle fasi iniziali di ogni set. Gli errori nei fondamentali, su cui la squadra sta lavorando in allenamento, continuano a condizionare pesantemente le prestazioni.

La partita

Nel primo set la Dinamo illude con un avvio sprint (0-4), ma le baresi recuperano rapidamente (4-4) e prendono il largo, chiudendo sul 25-14. Il secondo parziale vede una Don Milani più decisa, che approfitta di ogni errore delle avversarie per mantenere sempre il controllo e archiviare il set sul 25-15. Nel terzo set la Dinamo tenta una reazione più convinta, rimanendo in partita fino al 22-19, ma è ancora la Don Milani a imporsi con un 25-20 definitivo.

Formazioni

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice), Gentile (opposta), Lazzizzera/Gambardella (centrali), Tsiouma/Sciancalepore (schiacciatrici), De Palma (libero). All. Sciancalepore.

Don Milani Volley Bari: De Salvatore (palleggiatrice), Sgaramella (opposta), Minenna/Virtuoso (centrali), Corradino/Pilone (schiacciatrici), Rotondo (libero). All. Nocera.

Per la Dinamo CAB Molfetta, che sabato 7 dicembre ospiterà la Lavinia Group Volley Trani al Pala Poli (ore 20:30), sarà cruciale invertire la rotta per rilanciarsi in un campionato finora avaro di soddisfazioni.

