Volley C/M, Turi chiude novembre con la quinta vittoria consecutiva

Si chiude con una vittoria schiacciante il mese di novembre per l’Arrè Formaggi Turi, che supera agevolmente la Polisportiva Frascolla Taranto con un netto 3-0. Gli uomini di mister Girolamo hanno dominato la gara dall’inizio alla fine, dimostrando grande concentrazione e determinazione. Protagonista dell’incontro è stata tutta la rosa biancoazzurra, ad eccezione del convalescente Atene.

Con questa quinta vittoria consecutiva, capitan Scio e compagni raggiungono quota 15 punti in classifica, avvicinandosi a -1 dalla capolista Casarano, che ha lasciato due punti sul campo di Squinzano. Resta invariato invece il distacco dalle inseguitrici Polignano e Galatina.

Le formazioni in campo

Il Turi si è presentato con Mingolla-Matheus in diagonale, Scio e Girolamo laterali, Cassano e Furio centrali e Dammacco libero. Per il Frascolla Taranto, mister Pirola ha schierato Simeone al palleggio, D’Amicis opposto, Di Sabato e Vacca in banda, Gasbarro e Scorrano centrali e Susco libero.

La cronaca del match

Dopo un minuto di raccoglimento osservato per “La settimana di Federica” (25 novembre-1 dicembre 2024), il Turi parte subito forte. Nel primo set il muro di Cassano (7-2) e i colpi di Matheus (15-4) scavano il solco decisivo. La panchina biancoazzurra gestisce al meglio il vantaggio, chiudendo 25-18 con un’invasione del muro ospite.

Anche nel secondo set, la squadra di Girolamo prende rapidamente il largo (8-2 con Girolamo, 14-7 con Furio) per chiudere sul 25-12 grazie a Palmisano, entrato dalla panchina.

Nel terzo set, equilibrio iniziale rotto da Scio e Girolamo (8-3). Il servizio di Pagliarulo (21-11) e un block out di Simone Mancino sanciscono il definitivo 25-12.

Dicembre d’alta quota per il Turi

Ora per l’Arrè Formaggi Turi si apre un mese intenso con sfide cruciali. Sabato prossimo, il big match contro il Polignano, attuale terza forza del girone, promette spettacolo. Seguiranno le difficili trasferte contro la capolista Casarano e il match casalingo contro Mottola.

Il derby con il Polignano, guidato da mister Sansone, rappresenta uno scontro diretto tra due squadre che puntano in alto. Con un roster di grande esperienza, arricchito da diversi ex Turi, i padroni di casa si presentano agguerriti. L’appuntamento è fissato per le 18:30 presso la palestra comunale “Carlettino” a Polignano a Mare. Un dicembre che si preannuncia decisivo per le ambizioni del Turi in un girone sempre più combattuto.

