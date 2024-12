Volley A3/M, Meschiari nuovo rinforzo di Castellana Grotte

La Bcc Tecbus Castellana Grotte accoglie Matteo Meschiari, schiacciatore modenese classe 2002, come atteso rinforzo di mercato. L’arrivo di Meschiari si è reso necessario dopo gli infortuni che hanno colpito Iervolino, fuori dai giochi dall’inizio della stagione, e capitan Zornetta, fermato due settimane fa nella partita contro Napoli.

Con i suoi 201 centimetri di altezza, Meschiari è già a disposizione del coach Giuseppe Barbone dall’allenamento di mercoledì 4 dicembre 2024. Il giocatore proviene dalla Sarlux Sarroch, squadra di Serie A3, dove aveva iniziato la stagione 2024/2025 collezionando 47 punti in 20 set disputati.

“Sono molto felice di poter offrire il mio contributo qui a Castellana Grotte”, ha dichiarato il nuovo martello gialloblù. “Conosco questo club per la sua lunga tradizione pallavolistica ed è un onore indossare questa maglia. Mi farò trovare pronto già dalla prossima partita e sono certo che potrò integrarmi subito in questo gruppo giovane e dinamico. Non sono mai stato in Puglia se non per vacanze, ma già ho avuto modo di apprezzare il luogo e sono sicuro che qui mi troverò benissimo. Anch’io provengo da una scuola di pallavolo attenta alla crescita dei giovani, e nel progetto New Mater vedo entusiasmo e voglia di valorizzare i talenti”.

La carriera di Meschiari è già ricca di esperienze e successi: una stagione da capitano della Gamma Chimica Brugherio in A3 con una media di 14,7 punti a partita, un anno e mezzo in Serie A2 con Reggio Emilia e Mondovì, un Europeo Under 22 conquistato nel 2022 con l’Italia di Fanizza, una Junior League e il premio di miglior giocatore del torneo con Brugherio, oltre alla vittoria della Challenge Cup con la Powervolley Milano nella stagione 2020-2021. Meschiari ha scelto di indossare la maglia numero 2.

