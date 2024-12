Volley B1/F, Zero5 Castellana torna al Palagrotte dopo 4 trasferte di fila

Dopo quattro trasferte consecutive e altrettanti preziosi punti conquistati, la Zero5 Castellana Grotte torna a giocare tra le mura amiche del Palagrotte per la nona giornata del campionato femminile di volley di Serie B1. L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre alle ore 16:30, con ingresso libero. L’avversaria di turno sarà la Enodoro Marsala Volley, una squadra ambiziosa ma ancora in cerca di stabilità in campionato.

Marsala: un’avversaria temibile, ma imprevedibile

Marsala, avversaria di giornata, occupa la metà della classifica con 13 punti, frutto di quattro vittorie e altrettante sconfitte. Nonostante le aspettative di inizio stagione, la squadra siciliana non è ancora riuscita a decollare ed è reduce dal cambio in panchina: il tecnico Luca D’Amico è stato esonerato e il gruppo è ora guidato dal vice Lucio Tomasella.

Tra le fila della squadra avversaria spiccano giocatrici di grande valore come l’opposta Varaldo, la palleggiatrice argentina Courroux – subentrata all’infortunata Grippo –, le schiacciatrici Pozzoni e Meniconi, le centrali Caserta e Cecchini e il libero Oggioni. Una formazione esperta e di qualità, che ha però mostrato qualche difficoltà in trasferta, con una sola vittoria lontano da casa.

La situazione di campionato: equilibrio e tiebreak

L’ottava giornata è stata caratterizzata da numerosi tiebreak, ben quattro, che hanno rimescolato le carte in classifica. Fasano ha subito la prima sconfitta stagionale al tiebreak contro la quart’ultima in classifica, mentre Caltanissetta e Pescara continuano a faticare. Nel complesso, le squadre restano racchiuse in soli otto punti, rendendo il campionato estremamente equilibrato. Questi i risultati dell’ultimo turno:

• Torre Annunziata-Bisceglie 3-2

• Arzano-Crotone 3-2

• Pescara-Pomezia 0-3

• Fonte Nuova Roma-Fasano 3-2

• Santa Teresa-Zero5 3-2

• Marsala-Casal de’ Pazzi 1-3

• Modica-Caltanissetta 3-0

La classifica aggiornata vede Fasano al comando con 20 punti, seguita da Pomezia a 17 e un gruppo compatto di inseguitrici. Zero5 è attualmente al dodicesimo posto con 9 punti.

Altre notizie: bene la Klimaitalia in Serie D

Buone notizie anche per la Klimaitalia, seconda squadra della Grotte Volley, che milita in Serie D. Le ragazze allenate da Deligio e D’Aprile hanno battuto Magica Volley Grottaglie con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21), consolidando il secondo posto in classifica. La prossima sfida le vedrà impegnate sul difficile campo della capolista Torre Santa Susanna domenica 8 dicembre alle 18:30.

La sfida di sabato al Palagrotte promette emozioni: da una parte la Zero5 cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire la classifica, dall’altra Marsala punterà a rilanciarsi per rimanere in corsa per i playoff. Una gara aperta a qualsiasi pronostico.

