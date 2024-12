Volley A/M, Prisma Taranto fa visita a un Verona in gran spolvero

La Superlega torna protagonista nella serata di venerdì 6 dicembre con la sfida tra Rana Verona e Gioiella Prisma Taranto Volley, in programma alle 20 all’AGSM Arena. Due squadre dai percorsi differenti si affrontano in un match che promette spettacolo e grande intensità.

Verona arriva all’appuntamento in uno stato di forma straordinario. Guidata dal talento del maliano Noumory Keita, autentico trascinatore con 25 punti nell’ultima vittoria contro Padova per 3-0, la squadra di coach Radostin Stoytchev può contare su un organico di alto livello. Accanto a Keita spiccano le prestazioni di Mozic (13 punti), Dzavoronok (13 punti), e Cortesia (6 punti), con il solido muro di Zingel e la regia precisa di Abaev. Nonostante la recente sconfitta contro Monza, Verona ha dimostrato una crescita costante, supportata dai successi netti contro Piacenza e Padova, e punta a consolidare la propria posizione tra le migliori del campionato.

Taranto, dal canto suo, affronta la trasferta con fiducia e determinazione. Sotto la guida di coach Dante Boninfante, i pugliesi hanno messo in mostra progressi significativi, confermati dalle buone prestazioni con la Lube Civitanova e il punto prezioso strappato contro Modena. La sfida contro Verona rappresenta un banco di prova importante per misurare la crescita della squadra, che farà leva sulla propria organizzazione e grinta per cercare di mettere in difficoltà i veneti.

“Sarà un’altra partita complicata – commenta coach Boninfante -. Verona è una squadra forte, cresciuta molto grazie a una programmazione eccellente, con la possibilità di arrivare tra le prime quattro della regular season. Hanno una battuta molto efficace e attaccanti di spessore. Dovremo giocare con attenzione e spirito di sacrificio”.

Rana Verona – Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Carcione Vincenzo, Santoro Angelo

Video Check: Bassetto Nicola

Segnapunti: Ferrara Federico

Diretta: VBTV

Precedenti: 17 (11 successi Verona, 6 successi Taranto)

Ex: Aimone Alletti (Verona 2018/19)

Una sfida che si preannuncia ricca di emozioni, tra l’attacco stellare di Verona e la determinazione di Taranto. Gli appassionati di volley sono pronti a godersi un match imperdibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author