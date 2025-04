Andria, auto contro scooter: due feriti

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 12, lungo via Verdi. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e uno scooter Mbk Booster, su cui viaggiavano due ragazzi. Per cause ancora da accertare, i due veicoli sono entrati in collisione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso. I giovani sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza dal personale del 118 all’ospedale Bonomo di Andria per gli accertamenti del caso.

