Nasce l’International School of Brindisi

Apre per l’anno scolastico 2025-26 a Brindisi l’International School of Brindisi (ISB). Una scuola indipendente, internazionale e non profit, accreditata con la Middle State Association (MSA), per studenti dai 3 ai 18 anni e interamente in lingua inglese.

L’ISB offrirà un’istruzione internazionale di eccellenza, un elemento chiave per attrarre e mantenere talenti altamente qualificati e le loro famiglie. La sua apertura segna un passo cruciale per l’internazionalizzazione di Brindisi, rafforzando il ruolo della città come destinazione strategica per professionisti e aziende globali.

