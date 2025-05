Volley C/F: Turi chiude la regular season con uno stop, ora i playoff

L’Arrè Formaggi Turi chiude la regular season con una sconfitta interna per 3-1 contro il Tricase, ma senza conseguenze sulla classifica: il terzo posto nel girone B era stato già blindato grazie al successo nello scontro diretto a Squinzano. La squadra allenata da mister Difino ha approfittato dell’ultima giornata per dare spazio ad alcune rotazioni, preservando giocatori chiave e verificando le condizioni fisiche in vista dei playoff.

In campo, spazio al giovane Simone Mancino nel ruolo di opposto, mentre capitan Scio, rientrato da un infortunio al tallone, è stato schierato nel primo set. Il sestetto iniziale era composto da Mingolla in regia, Mancino opposto, Scio e Atene schiacciatori, Furio e Giuseppe Mancino centrali, con Dammacco libero. Tricase, motivato dalla rincorsa playoff, si è imposto con parziali di 19-25, 23-25, 28-26, 24-26, capitalizzando gli errori dei padroni di casa nei momenti chiave.

Ora la fase decisiva della stagione: i playoff promozione

I biancazzurri affronteranno la Florigel Andria, quarta classificata nel girone A con 35 punti. L’andata è in programma sabato 3 maggio alle 19:30 al Nuovo Polivalente di Andria, mentre il ritorno si giocherà mercoledì 7 maggio alle 20:00 al Palazzetto di via Cisterna a Turi.

La formula dei playoff

Il torneo promozione assegnerà due posti nella prossima Serie B maschile. Le squadre classificate dal 2° al 5° posto nei gironi A e B disputano un tabellone a eliminazione diretta con gare di andata, ritorno e set supplementare in caso di parità. In parallelo, le prime classificate dei due gironi si sfideranno per il primo pass diretto in B, mentre la seconda promozione sarà assegnata attraverso un lungo percorso che coinvolgerà anche la perdente della prima finale.

Per il Turi del presidente Domenico D’Aprile e del direttore generale Daniele Marotta inizia ora il momento più delicato: ogni errore può costare caro, ma la squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per inseguire l’obiettivo.

