Brindisi, migrante muore in Cpr Restinco: salma a disposizione della Procura

BRINDISI – Forse colto da un infarto è morto nella notte tra giovedì e venerdì, all’interno del Cpr di Restinco. Nulla da fare per un nigeriano di 35anni, ospite del Centro di permanenza per il Rimpatrio sito nelle campagne di Brindisi. Nonostante i soccorsi immediatamente attivati dal personale interno, per lo sfortunato ospite era ormai troppo tardi.

Del caso, sono stati informati Irma Conti e Piero Rossi, garante nazionale e regionale dei diritti delle persone private della libertà personale. La salma è ora a disposizione della Procura di Brindisi. Non si esclude che venga diposta l’autopsia, prima di procedere a tutte le pratiche necessarie per il rientro della salma in Nigeria.

