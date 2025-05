Taranto, attacco a equipe 118: CISL, “La repressione non basta più”

Il sindacato lancia l’ennesimo allarme: “Oltre 20.000 aggressioni nel 2024 in tutta Italia, follia inaccettabile: Governo intervenga con tavolo permanente”

“Siamo davvero stanchi, sono atti di pura follia”. Con queste parole, la CISL FP TA BR interviene con forza dopo l’aggressione subita da un’equipe del 118 a Taranto, in via Di Palma, durante un intervento di soccorso.

Un episodio definito “inaccettabile”, che ha messo a rischio l’incolumità del personale sanitario e provocato anche danni a un’ambulanza, strumento essenziale per l’emergenza cittadina.

“Non è più tollerabile che il lavoro diventi un pericolo quotidiano”, denuncia la CISL che ricorda come nel solo 2024 si siano già registrate oltre 20.000 aggressioni a danno di operatori sanitari e socio-sanitari in tutta Italia.

“L’inasprimento delle pene previsto dal decreto del 27 settembre 2023 non basta. La repressione da sola è inefficace: servono prevenzione, formazione, protezione reale”.

La CISL accoglie con favore l’annuncio del Governo sullo stanziamento di 650 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro, ma chiede che le risorse vengano immediatamente impiegate per:

rafforzare la sicurezza nei presidi sanitari e territoriali;

attivare vigilanza e controlli mirati;

promuovere campagne di sensibilizzazione;

potenziare la formazione del personale.

Il sindacato chiede l’apertura immediata di un tavolo permanente presso la Prefettura di Taranto, coinvolgendo tutte le parti sociali, per affrontare in modo strutturato l’emergenza.

“La sicurezza non è un’opzione, è un diritto. Ogni aggressione è una sconfitta per lo Stato e per la comunità. I lavoratori non devono più sentirsi soli”, conclude la CISL.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author