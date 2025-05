Volley C/F, Turi batte Casamassima e prepara l’ultima in casa col Terlizzi

Terza vittoria consecutiva per la Farmacia Mastrolonardo Turi, che nel recupero della 24ª giornata del campionato di Serie C femminile espugna agevolmente il campo del MaximaVolley Casamassima con un netto 0-3 (13-25, 15-25, 21-25). La gara, inizialmente prevista per sabato e poi rinviata a lunedì sera in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, è durata poco più di un’ora, confermando la netta superiorità della formazione turese.

Le ragazze allenate da Francesco Savino e Henry Rodriguez consolidano così il sesto posto in classifica, restando a due lunghezze dal Trani, che occupa l’ultima posizione valida per accedere ai playoff.

Il tecnico conferma la formazione delle ultime uscite: Alejandra Rodriguez in regia con Francesca Cont opposta, Paola Schena e Angelica Tritto in banda, Linda Di Carlo e Maria Giulia Lippolis al centro, con Sofia Coppi libero. Il match è stato dominato in tutti i set dalla squadra ospite, che ha potuto così dare spazio anche alle giocatrici della panchina.

Archiviato il successo, il Turi si prepara ora all’ultima sfida casalinga della stagione, in programma sabato alle 18:30 al Palazzetto di via Cisterna contro l’Asd Zest Terlizzi, seconda forza del torneo e già qualificata ai playoff. All’andata, la formazione barese si era imposta per 3-1. Per Rodriguez, Tritto e compagne servirà una prestazione maiuscola per provare a sovvertire il pronostico e restare agganciate alla zona spareggi.

Classifica aggiornata: Capurso 64, Terlizzi 59, Cerignola 58, Asem Bari 57, Trani 47, Farmacia Mastrolonardo Turi 45, Amatori Bari 41, Corato 34, Acquaviva 28, Don Milani Bari 20, Primadonna Bari 20, Molfetta 15, Barletta 7, Casamassima 6.

