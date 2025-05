Il Palazzetto dello Sport di Avetrana sarà intitolato a Papa Francesco

Il Palazzetto dello Sport di Avetrana, attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione, sarà intitolato a Papa Francesco. A darne comunicazione è stato il sindaco Antonio Iazzi, attraverso i profili istituzionali dell’amministrazione comunale.

La decisione è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale ed è stata condivisa con il comitato Giochi del Mediterraneo di Avetrana, come segno di riconoscimento nei confronti del Santo Padre, scomparso lo scorso 21 aprile, per il suo costante impegno nella promozione dei valori positivi dello sport.

“Una scelta condivisa per onorare la figura del Santo Padre, da sempre sostenitore dello sport come strumento per costruire comunità e pace”, si legge nella nota diffusa dal Comune.

L’intitolazione vuole essere anche un modo per custodire e diffondere i principi promossi da Papa Francesco, come la lealtà, il sacrificio, la collaborazione e l’inclusione, richiamando l’attenzione sulle difficoltà che vivono i giovani e le periferie. “Grazie, Papa Francesco”, conclude il messaggio istituzionale.

La cerimonia ufficiale di intitolazione sarà programmata una volta conclusi i lavori e completato l’iter di autorizzazione da parte della Prefettura.

