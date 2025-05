Taranto, palazzo inagibile: continua la protesta in strada. Alta tensione

Sta proseguendo anche questa mattina, con relative difficoltà per il traffico veicolare, la protesta di un gruppo di cittadini in via Cesare Battisti e zone limitrofe, a Taranto. Dopo aver appreso di una ordinanza di sgombero dello stabile in cui abitano, dove nei giorni scorsi si è verificato il crollo di parte del cornicione caduto sulle auto in sosta, i residenti di un condominio di via Giovan Giovine ieri sera hanno bloccato alcune strade (prima un tratto di via Cesare Battisti, poi di via Dante). Si sono vissuti momenti di grande tensione tra gli autori della protesta e alcuni automobilisti a cui è stato impedito di transitare.

Ecco cosa era successo ieri sera

Per bloccare le strade i manifestanti hanno spostato cassonetti e transenne e alcune mamme si sono sedute per terra al centro della carreggiata. Sul posto pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale. Questa mattina sono arrivati anche i carabinieri. Gli operatori sanitari a bordo di alcune ambulanze parcheggiate sul posto monitorano la situazione. “Non sappiamo dove andare a dormire, non abbiamo una sistemazione. Come dobbiamo fare con i nostri bambini e gli anziani?”, hanno sottolineato alcuni residenti, chiedendo l’intervento del prefetto. Sarebbero 22 le famiglie interessate che abitano nello stabile diviso in due palazzine.

