Taranto, 46 dosi di cocaina: arrestato spacciatore in Città Vecchia

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni, residente a Taranto e con precedenti per reati legati agli stupefacenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’intervento è stato condotto dai Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio in città. I sospetti degli investigatori si sono concentrati sul comportamento dell’uomo, notato spesso nei pressi di un circolo ricreativo situato in Città Vecchia, dove era stato segnalato un sospetto via vai di persone, soprattutto in orario serale.

Durante i servizi di osservazione, è stato rilevato che numerosi individui si avvicinavano al 44enne, si trattenevano per pochi minuti nei pressi del circolo, per poi allontanarsi rapidamente dopo un breve scambio. L’uomo, dopo questi incontri, era solito dirigersi verso un cortile poco distante, dove avrebbe nascosto la sostanza stupefacente.

La perquisizione effettuata all’interno del circolo non ha dato esiti, ma l’operazione è proseguita nei luoghi frequentati dal sospettato. Nella tasca destra dell’uomo sono stati trovati 10 euro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio, mentre nel cortile sono state rinvenute 46 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 16 grammi.

La droga è stata sequestrata e il materiale probatorio trasmesso all’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Si ricorda che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

