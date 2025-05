Casarano, stadio e Serie C: lavori attesi, stoccata social di Filograna

Mentre la città continua a festeggiare una promozione storica e attende la grande festa, restano da sciogliere i nodi legati all’omologazione dello stadio Capozza per la Serie C.

Il presidente Antonio Filograna ha ribadito l’intenzione della società di sostenere i lavori necessari, ma ha anche sottolineato come – per ora – si sia ancora in attesa del Comune.

“Non vi sono molti interventi da effettuare – ha dichiarato a LuNeDì Puglia –. A febbraio, l’ingegnere della Lega ha evidenziato le opere da fare. Il Comune ha deciso di fare l’investimento da sé e attendiamo l’avvio dei lavori dopo la fine del campionato. Come società neopromossa, ci sono alcune deroghe. Vogliamo giocare a Casarano e attendiamo di conoscere le ultime volontà del Comune. Abbiamo chiesto un incontro per definire meglio questo aspetto”.

Parole concilianti, seguite però da un messaggio Instagram che lascia poco spazio ai dubbi sull’umore del patron. Citazione tagliente di Ronald Reagan: “La politica è stata definita la seconda più antica professione del mondo. Certe volte trovo che assomigli molto alla prima”.

E aggiunge: “Verità assoluta, chi fa politica senza visione e lungimiranza non può rappresentare un popolo”.

Il messaggio sembra indirizzato chiaramente a chi, da Palazzo dei Domenicani, è chiamato ora a garantire tempi certi e risposte chiare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author