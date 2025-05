CIA Agricoltori: “Xylella alle porte della Basilicata”

Torna il calendario di incontri pubblici “Olio Futuro”, promossi da OPROL e Cia-Agricoltori che si pongono l’obiettivo di informare gli agricoltori, i tecnici e i cittadini sulla importanza della lotta alla CoDiRo, Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo causato dal batterio Xylella fastidiosa. Sul tema “ Xylella alle porte della Basilicata: aggiornamento di un quadro complesso” lunedì 5 maggio a Ferrandina (Palazzo Caputi Piazza Plebiscito, ore 15,30) è in programma il nuovo incontro. La Xylella che sta colpendo gli oliveti del sud della Puglia – spiega Cosimo Gaudiano, Cia Matera, che coordinerà l’evento – ci vede, come regione e come provincia di Matera, esposti alla presumibile espansione dell’area colpita dalla patologia. Da un anno è stato scoperto l’arrivo di altre due sottospecie del medesimo batterio, la sottospecie “fastidiosa” e la sottospecie “multiplex”, quest’ultima a ridosso dei territori di Matera e Montescaglioso. All’apparenza solo una questione di biologia, le tre sottospecie – continua Gaudiano – equivalgono a tre patogeni differenti che colpiscono colture diverse, complicando ulteriormente il quadro finora esistente e rendendo necessario il continuo aggiornamento dei regolamenti applicativi”.

Tra i relatori ci sarà il dott. Donato Boscia dell’IPSP-CNR, centro di ricerca divenuto riferimento europeo per lo studio di Xylella fastidiosa, che presenterà l’aggiornamento fitopatologico sul disseccamento degli olivi e la presenza dei nuovi patogeni; il dott. Salvatore Infantino, dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario della regione Puglia, farà il punto della situazione pugliese che fa i conti con i tre patogeni presenti sul suo territorio; la dott.ssa Patrizia Minardi, dirigente dell’Ufficio Fitosanitario della regione Basilicata relazionerà sull’attività e i risultati del monitoraggio di Xylella nel territorio lucano, patogeni in Basilicata finora non ritrovati ma che non abbassa la guardia sulle segnalazioni che arrivano al Dipartimento. Il dott. for. Cosimo Gaudiano, farà il punto sulla pletora di notizie false che, diffuse tra i cittadini negli anni, hanno agevolato l’espansione del batterio in Puglia e distrutto il patrimonio olivicolo in Salento. Il dibattito conclusivo con cittadini e agricoltori sarà affidato ad Angelo Zizzamia, assessore all’agricoltura del comune di Ferrandina. Al dibattito saranno chiamati a partecipare i rappresentati delle associazioni di categoria, che costituiscono il raccordo con la cittadinanza, per riflettere e dibattere sugli effetti economici, sociali e ambientali dell’impatto che potrebbe avere l’espansione di Xylella fastidiosa nel territorio.

Programma

15:30 – 16:00 Registrazione partecipanti. Saluti: Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina – Paolo Colonna, Presidente OPROL – Giuseppe Stasi, Presidente provinciale CIA Matera – Rocco Zito, Presidente CIA Ferrandina. Introduzione: per. agr. dott. Silvaggi Giuseppe, presidente collegio periti agrarie periti agrari laureati di Matera dott. agr. Laviola Domenico, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Matera

16:00 – 17:00 Xylella: un nome per tre patogeni – dott. Donato Boscia, CNR – Istituto Protezione Sostenibile delle Piante.

17:00 – 17:30 Xylella fastidiosa in Puglia, quadro complessivo e le misure fitosanitarie Infantino Salvatore, Dirigente Osservatorio fitosanitario – Regione Puglia.

17:30 – 18:15 Una catastrofe e le sue leggende: le notizie false che hanno agevolato l’espansione di Xylella in Puglia – dott. for. Gaudiano Cosimo, presidente intercomunale CIA Matera.

18:15-18:45 Stato dell’arte sul monitoraggio in Basilicata del patogeno – dott.ssa Minardi Patrizia, Dirigente dell’Ufficio Fitosanitario, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, Regione Basilicata.

18:45-19:30 Dibattito conclusivo con agricoltori e cittadini, moderato da Angelo Zizzamia, Assessore all’agricoltura del comune di Ferrandina

Coordina i lavori: Cosimo Gaudiano – CIA Matera

