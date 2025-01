Volley B1/F: Zero5 Castellana paga gli errori e cade a Modica

Non basta una prestazione straordinaria di Corradetti, autrice di 29 punti e MVP della gara, per evitare la sconfitta della Zero5 Castellana Grotte sul campo di Modica. La squadra siciliana si impone con merito 3-1 (25-21, 25-21, 22-25, 25-19) nella dodicesima giornata del campionato di Serie B1 femminile, dimostrando maggiore solidità in difesa e un numero decisamente inferiore di errori.

La partita è stata equilibrata, ma i numerosi errori della Zero5, ben 14 al servizio e 21 gratuiti totali, hanno pesato come un macigno sul risultato finale. Di contro, il Modica ha saputo approfittare delle disattenzioni avversarie, gestendo meglio i momenti decisivi dei set.

A fine gara, la presidente della Zero5, Anna Tanese, non ha nascosto la sua amarezza: “Approccio sbagliato per una gara così importante. Solo nel primo set abbiamo commesso 12 errori punto! Dispiace non vedere in campo i progressi fatti in settimana. Ci aspettiamo di più, e lo pretendiamo”, ha dichiarato duramente.

LA GARA

Il primo set ha visto la Zero5 reggere l’urto delle padrone di casa fino al 20-19, prima di cedere sotto il peso di errori al servizio e in attacco (25-21). Anche nel secondo parziale, dopo un lungo equilibrio (20-20), le pugliesi hanno pagato caro due sbagli e un muro vincente di Barbaro (25-21).

La reazione della Zero5 è arrivata nel terzo set, con Corradetti e compagne in grado di mantenere il controllo (13-16, poi 18-23) e chiudere 22-25 grazie a un errore delle siciliane e a un muro decisivo della stessa Corradetti. Tuttavia, nel quarto set il Modica ha ripreso il controllo, allungando prima sul 16-10 e poi chiudendo senza difficoltà sul 25-19.

PRESTAZIONI E NUMERI

Nonostante la sconfitta, la Zero5 ha mostrato sprazzi di ottimo gioco, soprattutto in attacco, con le buone prove di Corradetti (29 punti) e Cantaluppi (18). Positivo anche l’esordio del nuovo libero Michela Conti, 21 anni, arrivata da Caltanissetta: una prestazione ordinata e attenta che fa ben sperare per il futuro.

Tuttavia, i troppi errori gratuiti e un approccio mentale poco deciso nei momenti chiave continuano a penalizzare la squadra allenata da Massimiliano Ciliberti, che dovrà lavorare su questi aspetti per invertire la rotta.

LE FORMAZIONI

Modica: Cusma (7), Malinov (2), Corradetti (29), Cantaluppi (18), Salamida (7), Stellati (6), Conti (L). Entrate: Rizza (1), Cacciapaglia (1), Chiricallo. Non entrata: Locorotondo.

Zero5 Castellana Grotte: Sansò (7), Brioli (3), Meniconi (18), Gasparroni (9), Carnazzo (6), Palazzi (9), Ferrantello (L). Entrate: Barbaro (5), Gitto, Ferrari (1).

La Zero5 Castellana Grotte sarà chiamata a riscattarsi nel prossimo turno, ma per farlo dovrà ritrovare concentrazione e ridurre drasticamente gli errori, lasciando spazio alla qualità che il gruppo ha dimostrato di poter esprimere a tratti.

