Volley A3/M, Joy Gioia del Colle: vittoria al cardiopalma

Grinta e carattere. Con questi ingredienti la Joy Volley ha conquistato il decimo successo stagionale imponendosi al tie-break (25-19, 25-22, 22-25, 21-25, 11-15) nel big match contro la Rinascita Lagonegro. Una vittoria fondamentale per la formazione di coach Sandro Passaro, che reagisce così all’eliminazione dalla Del Monte® Coppa Italia Serie A3, consolidando il secondo posto nel girone Blu con 29 punti.

Decisivo l’apporto dell’opposto Antongiulio Alberga, MVP della serata, e una straordinaria prestazione a muro nella fase clou del quinto set, con i contributi di Persoglia, Cester e Milan.

La prossima sfida della Joy Volley è fissata per sabato 18 gennaio, quando i biancorossi affronteranno in trasferta la EnergyTime Campobasso, fanalino di coda del girone.

La partita

L’avvio sorride alla Rinascita Lagonegro, che approfitta degli errori avversari per portarsi sul 2-0 nei set. La Joy Volley non si arrende e, guidata da capitan Mariano e dall’ingresso di Alberga, riapre il match conquistando il terzo e quarto parziale grazie a un’ottima fase difensiva e incisività in attacco.

Nel tie-break Lagonegro parte forte, ma Gioia del Colle ribalta la situazione con Persoglia e Cester protagonisti a muro. Il punto finale di Milan segna la vittoria per 3-2.

Rinascita Lagonegro-Joy Volley Gioia del Colle 3-2

(25-19, 25-22, 22-25, 21-25, 11-15)

Lagonegro: Sperotto 1, Cantagalli 26, Panciocco 17, Armenante 1, Pegoraro 8, Tognoni 9, Fortunato (L1) pos 60%, Bonacchi, Parrini, Focosi 3, Fioretti 8, Vindice (L2). All. Waldo Kantor.

Joy Volley: Longo 0, Vaškelis 4, Mariano 15, Milan 22, Cester 18, Persoglia 11, Pierri (L1) pos 64%, Alberga 12. All. Sandro Passaro.

Durata set: 31′, 32′, 32′, 30’, 23’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author