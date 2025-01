Volley A3/M, Rinascita Lagonegro rimontata: ko al tie-break

La Rinascita Volley Lagonegro esce sconfitta al tie-break contro la JV Gioia del Colle dopo essere stata in vantaggio per 2-0. Il match, valido per la quarta giornata di ritorno in Serie A3 Credem Banca, si è concluso 2-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia al Palasport di Villa d’Agri. Nonostante un ottimo avvio, i lucani hanno subito la rimonta della formazione pugliese, che ha mostrato carattere e determinazione, strappando due preziosi punti in trasferta. Per Lagonegro si tratta del settimo ko stagionale, il quarto in casa.

La partita

Nel primo set, la Rinascita ha imposto il proprio gioco con un Pegoraro incisivo al centro e un Cantagalli implacabile, chiudendo 25-19. Il copione si è ripetuto nel secondo parziale: equilibrio iniziale, poi l’allungo decisivo con Fioretti e Panciocco protagonisti nel 25-22 finale.

Dal terzo set, però, Gioia ha cambiato passo. Alberga, subentrato a Vaskelis, ha dato nuova linfa all’attacco pugliese, mentre Cester e Persoglia hanno dominato a muro. Lagonegro ha tentato di reagire, ma errori decisivi e la compattezza di Gioia hanno portato al 22-25 che ha riaperto la partita.

Nel quarto parziale, nonostante una buona partenza di Lagonegro (3-1), gli ospiti hanno preso il controllo. Alberga e Milan hanno martellato la difesa lucana, portando Gioia al 21-25 e al tie-break.

Il quinto set è stato una lotta di nervi. Lagonegro è partita forte (6-2), ma Gioia ha ribaltato la situazione con un parziale decisivo guidato da Alberga e Persoglia. Errori in attacco dei padroni di casa hanno permesso agli ospiti di chiudere 11-15, completando una rimonta spettacolare.

Il punto conquistato non consola Lagonegro, che spreca un’occasione per accorciare sulla zona playoff. Ora il focus si sposta sulla sfida cruciale contro la Sieco Service Ortona, diretta concorrente in classifica, in programma domenica 19 gennaio.

LAGONEGRO-GIOIA DEL COLLE 2-3 (25-19, 25-22, 22-25, 21-25, 11-15)

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Vindice (L2), Panciocco (17), Pegoraro (8), Cantagalli (26), Franza, Tognoni (9), Fioretti (8), Armenante (1), Sperotto (1), Bonacchi, Focosi (3), Parrini. All.: Waldo Kantor

JV GIOIA DEL COLLE: Martinelli (1), Mariano (15), Romanelli, Attolico, Rinaldi (L), Vaskelis (4), Longo, Milan (22), Disabato, Persoglia (11), Cester (18), Pierri (L), Garofolo, Starace, Alberga (12). All.: Sandro Passaro.

Durata set: 31’, 32’, 32’, 30’, 23’

Arbitri: Andrea Bonomo, Danilo Domenico De Sensi

Note | Lagonegro: aces 4, errori al servizio 11, muri vincenti 8, ricezione pos 70% – prf 41%, attacco 44%

Gioia del Colle: aces 2, errori al servizio 19, muri vincenti 18, ricezione pos 58% – prf 30%, attacco 44%.

