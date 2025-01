Volley A3/M, Castellana sprofonda: quinta sconfitta interna di fila

La Romeo Sorrento continua la corsa in vetta al campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile, imponendosi con un netto 0-3 (16-25, 23-25, 22-25) sul campo della Bcc Tecbus Castellana Grotte, ormai in piena crisi con la nona sconfitta consecutiva e bloccata nella zona playout del Girone Blu.

Nonostante il risultato, i padroni di casa, allenati da Giuseppe Barbone, mostrano segnali di crescita, ritrovando anche un elemento chiave come Riccardo Iervolino, al debutto stagionale. Castellana lotta nei primi due set, ma cede nel finale di fronte alla solidità della capolista campana, trascinata da uno straordinario Baldi, autore di 20 punti, e da un efficace Patriarca (11). Per i gialloblù, il miglior realizzatore è Casaro con 15 punti.

Formazioni in campo

Barbone schiera Castellana con Cappadona in regia, Casaro opposto, Meschiari e Iervolino in banda, Marra e Ciccolella centrali, alternando Guadagnini e Guglielmi nel ruolo di libero. Sorrento, guidato da Esposito, si presenta con Tulone in palleggio, Baldi opposto, Pol e Wawrzynczyk schiacciatori, Fortes e Patriarca centrali, Russo libero.

La cronaca

Il match si apre con il dominio di Sorrento, che approfitta degli errori di Castellana e sfrutta al meglio la coppia Baldi-Patriarca per chiudere agilmente il primo set sul 16-25.

Nel secondo parziale Castellana reagisce, trascinata da Iervolino e Casaro, e mantiene il vantaggio fino al 20-19. Tuttavia, la capolista ribalta il set grazie ai colpi decisivi di Baldi e agli errori gratuiti dei pugliesi, chiudendo sul 23-25.

Nel terzo set, Sorrento prende subito il controllo (5-9) e resiste ai tentativi di rimonta del Castellana, che si avvicina fino al 20-22. Due punti di Baldi sanciscono il 22-25 finale e la vittoria della Romeo.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Romeo Sorrento 0-3

(16-25, 23-25, 22-25)

Castellana: Casaro 15, Meschiari 9, Iervolino 7, Marra 7, Ciccolella 1, Cappadona 1. Battute vincenti/errate: 1/12. Muri: 8. Errori gratuiti: 10.

Sorrento: Baldi 20, Patriarca 11, Fortes 7, Pol 3, Tulone 3. Battute vincenti/errate: 3/13. Muri: 8. Errori gratuiti: 7.

Arbitri: Pierpaolo Di Bari (Fasano) e Stefano Chiriatti (Lecce).

