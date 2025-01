Volley A3/M, Aurispa Lecce si fa rimontare in casa da Sabaudia

La quarta giornata di ritorno del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca vede Vidya Viridex Sabaudia imporsi per 3-1 sul campo di Aurispa Links per la Vita. La formazione salentina, guidata da coach Giuseppe Ambrosio, parte con il sestetto composto da Ferrini e Mazzone in banda, Fabroni in regia, Penna opposto, Deserio e Maletto al centro e Cappio libero.

Primo set: rimonta e vantaggio Aurispa

L’inizio è traumatico per i padroni di casa, che subiscono un parziale di 0-5. La reazione non tarda però ad arrivare: Penna e Ferrini trascinano i salentini al sorpasso, accendendo il pubblico (7-5). Da lì si sviluppa un set equilibrato fino allo strappo finale, deciso da un lungolinea di Penna e una freeball chiusa da Maletto, che consegnano il 25-21 ad Aurispa.

Secondo set: Sabaudia pareggia i conti

Il secondo parziale si gioca punto a punto fino al 14-16, quando un ace di Stamegna e un errore in ricezione aprono la strada al break decisivo dei laziali. Nonostante i tentativi di Maletto e Mazzone, Sabaudia chiude il set con autorità sul 18-25.

Terzo set: Sabaudia prende il controllo

Nel terzo parziale, Aurispa parte bene (5-2) grazie a Mazzone e Ferrini, ma Sabaudia ribalta il risultato sfruttando la precisione di Onwelo e gli errori avversari. Non bastano i cambi di coach Ambrosio: gli ospiti prendono il largo e si aggiudicano il set 17-25.

Quarto set: reazione Aurispa, ma non basta

L’ultimo set si apre con Sabaudia avanti (4-7). Aurispa tenta di rientrare, spinta da Penna e Mazzone, che riportano il punteggio in parità (10-10). Tuttavia, errori e un muro invalicabile dei laziali ristabiliscono le distanze. Nonostante un tentativo di rimonta finale, il mani out di Onwelo chiude il match sul 22-25.

Aurispa Links per la vita – Vidya Viridex Sabaudia 1-3 (25-21; 18-25; 17-25; 22-25).

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 8, Marco Fabroni 2, Alessio Ferrini 9, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 26, Dario Iannaccone, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 7, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

Vidya Viridex Sabaudia: Mazzon N., Mazzon R. 18, Tomassini, Onwuelo 26, Stamegna 19, De Vito 8, Abagnale (L), Pizzichini 4, Rondoni (L), Catinelli Guglielminetti 1, Menichini, Serangeli. All. Mosca.

