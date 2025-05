Blitz antidroga a Lecce, sequestrati 6 kg di droga: un arresto

La Guardia di Finanza ha trovato marijuana e hashish nel campo nomadi Panareo: in manette 24enne

Sei chili di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati nel corso di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza all’interno del campo nomadi Panareo di Lecce. A seguito dei controlli, un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Le unità cinofile hanno individuato gli stupefacenti nascosti all’interno di una delle unità abitative del campo, in uso al giovane finito in manette. La droga, composta da marijuana e hashish, era suddivisa in più involucri di varie dimensioni e peso, già pronta per la distribuzione.

Nel corso della perquisizione, le fiamme gialle hanno inoltre sequestrato bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con ulteriori soggetti o reti di distribuzione.

