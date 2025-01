Volley C/M: la Frascolla Taranto cede alla capolista Casarano

Nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, la Frascolla Taranto ha ospitato la capolista Leo Shoes Casarano Volley, uscendo sconfitta con un netto 0-3 (16-25, 15-25, 20-25). Per i tarantini, è stata l’occasione per sperimentare e dare spazio ai giovani, in vista della sfida cruciale di lunedì contro il Massafra.

“Purtroppo il risultato non è mai stato in discussione, il divario tra le due squadre era evidente. Ho dato opportunità di gioco a diversi atleti dell’U19, schierando come titolare Susco, libero titolare, nel ruolo di banda. Era importante prepararci al meglio per il match decisivo di lunedì sera con il Massafra. Nonostante la difficoltà della partita, sono soddisfatto della prestazione del giovane libero e di Tarallo”, ha dichiarato Salvatore, coach della Frascolla Taranto.

La capolista Casarano ha confermato il proprio dominio, imponendo il gioco con grande facilità. Prossimo impegno per la Frascolla, sabato prossimo, contro un’altra avversaria di alto livello: il Polignano a Mare.

FRASCOLLA TARANTO-LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0-3 (16-25/15/25/20-25)

FRASCOLLA TARANTO: Simeone, Brisci, Tarallo, Disabato, Vacca, Giannoccaro, Gasbarro (K), Lia, D’Amicis, Catapano, Scorrano, Maggio, Susco, Patti. Coach Salvatore-Pirola.

LEO SHOES CASARANO VOLLEY: Gravili, Marzo, Tridici, Perrone (K), Dantoni, Stefano, Nicolazzo, Fracasso, Urso, De Micheli, Rizzato, De Donno, Seclì. Coach Medico.

