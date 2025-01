Volley A/M, Grottazzolina vince al tie-break: tanti rimpianti per Taranto

Sul difficile parquet del PalaSavelli, Taranto cede solo al tie-break al termine di una gara combattuta fino all’ultimo punto. I rossoblù tornano a casa con un punto prezioso ma con il rammarico per una vittoria sfumata sul filo di lana. Grottazzolina si impone 3-2, con il set decisivo chiuso 22-20 dopo un emozionante alternarsi di vantaggi.

La partita si era aperta con Taranto sotto di due set, entrambi giocati punto a punto, prima della rimonta avviata nel terzo parziale e proseguita con un brillante quarto set. Nel quinto, gli ionici si erano portati avanti 11-13, ma il recupero dei padroni di casa ha ribaltato il risultato, grazie soprattutto alla prestazione dell’opposto Cvanciger, MVP della serata con 26 punti.

Tra le note positive per Taranto, il ritorno in grande stile di Fabrizio Gironi, autore di 24 punti, e la solidità di Aimone Alletti, determinante nella riapertura del match. Tuttavia, come sottolineato da Alletti a fine gara, la sconfitta lascia un senso di amarezza: “Abbiamo dimostrato carattere, ma sono stati gli episodi a fare la differenza. C’è rammarico, ma dobbiamo valorizzare quanto di buono abbiamo fatto e guardare avanti. Domenica ci aspetta un’altra battaglia contro Monza, fondamentale per il nostro percorso.”

Il match in sintesi:

Grottazzolina ha schierato la diagonale Zhukouski-Cvanciger, con Demyanenko e Comparoni al centro e Fedrizzi e Tatarov in banda. Taranto ha risposto con Zimmermann in regia, Gironi opposto, D’Heer e Alonso centrali, Lanza e Held schiacciatori, e Rizzo libero.

Dopo due set equilibrati ma vinti dai padroni di casa (25-23, 25-22), Taranto ha reagito nel terzo set, spuntandola 23-25 grazie a un’ottima prova corale e a una serie di ace decisivi di Gironi e Lanza. Il quarto set ha visto Taranto prevalere nettamente 20-25, trascinata dai muri di Alonso e Alletti e dalle conclusioni precise di Gironi.

Il tie-break è stato un’altalena di emozioni. Taranto ha guidato fino al cambio campo (7-8) e ha mantenuto il vantaggio fino al 13-11, ma Grottazzolina ha trovato la forza di ribaltare la situazione, chiudendo 22-20 con un muro decisivo su Gironi.

Taranto è ora attesa da una sfida cruciale contro Monza al PalaMazzola, dove sarà necessario capitalizzare le buone indicazioni emerse per risalire la classifica.

Grottazzolina-Prisma Taranto 3-2 (25-23, 25-22, 23-25, 20-25, 22-20)

Yuasa Battery Grottazzolina: Zhukouski 2, Tatarov 10, Comparoni 13, Cvanciger 26, Fedrizzi 15, Demyanenko 14, Vecchi (L), Antonov 2, Marchiani 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Mattei, Petkovic. All. Ortenzi.

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 1, Held 14, D’Heer 4, Gironi 24, Lanza 17, Alonso 14, Luzzi (L), Alletti 4, Hofer 0, Rizzo (L). N.E. Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

ARBITRI: Zavater, Pozzato, Pernpruner.

NOTE – durata set: 30′, 29′, 31′, 27′, 31′; tot: 148′.

