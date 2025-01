Volley C/F, la Dinamo Molfetta riparte da Acquaviva

Dopo la pausa natalizia, torna il Campionato Nazionale di Serie C con le gare della 12ª giornata di andata. Il 2025 della Dinamo CAB Molfetta si apre con una trasferta: domenica 12 gennaio, alle 18:30, le ragazze allenate da coach Fabio D’Agostino scenderanno in campo contro la Volleyup & Eulogic Acquaviva presso il Centro Sportivo “T. Valeriano” di Acquaviva delle Fonti.

Durante la sosta, il gruppo in maglia arancio ha intensificato gli allenamenti per assimilare i nuovi schemi introdotti dal tecnico subentrato di recente. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: la Dinamo ha ceduto all’Orsacuti, mentre l’Acquaviva è stata superata dal Trani per 3-0. Tre punti separano le due formazioni in classifica, rendendo il match un’occasione importante per la Dinamo per guadagnare terreno.

La palleggiatrice Sara Mollica ha parlato dello stato della squadra: «Abbiamo ripreso gli allenamenti con molta concentrazione in vista della prossima sfida. Siamo tutte a disposizione di coach D’Agostino, consapevoli che c’è ancora molto da lavorare, ma vogliamo sfruttare la forza del nostro gruppo per portare a casa il risultato».

Anche la Prima Divisione Maschile della Dinamo Molfetta scenderà in campo nel primo impegno del nuovo anno: sabato 11 gennaio alle 18 affronterà la GS Intrepida Volley al Pala “Marconi” di San Severo.

