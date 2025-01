Volley A3/M, inizio di 2025 complicato per Castellana Grotte

Sarà un inizio di 2025 complicato per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che domenica 12 gennaio, alle ore 19, ospiterà al Pala Grotte la capolista Romeo Sorrento. La formazione campana, in vetta alla classifica con 32 punti e un vantaggio di cinque lunghezze sulla seconda, Gioia del Colle, rappresenta il test più impegnativo per la squadra allenata da Giuseppe Barbone nella 15ª giornata del Girone Blu del campionato di Serie A3 Credem Banca.

Il Sorrento, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, si conferma avversario temibile grazie a giocatori del calibro di Alberto Pol, Stefano Patriarca, il polacco Wawrzynczyk e l’opposto Baldi, classe 2000. Per la Bcc Tecbus, invece, la sfida rappresenta l’occasione per interrompere una striscia negativa di otto sconfitte consecutive e ritrovare una vittoria casalinga che manca da quattro incontri.

In vista del match, l’opposto Marco Mondello, talento classe 2005 al debutto in Serie A3, ha dichiarato: “La partita contro Sorrento sarà difficilissima, ma abbiamo voglia di riscatto dopo un periodo segnato da infortuni strategici. Non meritiamo la nostra attuale posizione in classifica e vogliamo dimostrarlo in campo. Il rientro degli assenti ci darà una spinta in più.”

L’andata, terminata 3-0 per i campani, è l’unico precedente tra i due club. A dirigere la gara saranno gli arbitri Pierpaolo Di Bari di Fasano e Stefano Chiriatti di Lecce. I biglietti saranno disponibili domenica pomeriggio dalle ore 18 presso la biglietteria del Pala Grotte o online su CiaoTickets.

