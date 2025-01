Volley A/M, scontro salvezza: Taranto e Grottazzolina si giocano tutto

Alle 19.00 di domenica 12 gennaio, al Pala Savelli di Porto San Giorgio si disputerà una partita decisiva per la lotta salvezza in Superlega. La Gioiella Prisma Taranto affronterà la Yuasa Battery Grottazzolina in uno scontro diretto dall’altissima posta in gioco.

Taranto arriva a questa sfida in grande difficoltà, reduce da sei sconfitte consecutive che l’hanno relegata al penultimo posto in classifica. La formazione pugliese, che all’andata si era imposta per 3-1, deve ritrovare incisività e compattezza per evitare un ulteriore scivolone che potrebbe compromettere la permanenza nella massima serie.

Dall’altra parte, Grottazzolina vive un momento di fiducia: con due punti di vantaggio sui rossoblù, gli uomini di coach Ortenzi hanno conquistato risultati importanti contro Padova, Verona, Modena e Monza, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza.

La sfida si preannuncia intensa e combattuta. Taranto dovrà lavorare sulla tenuta mentale e tecnica, consapevole che ogni errore potrebbe essere fatale. Grottazzolina, invece, punterà sul servizio incisivo e sul contributo della sua batteria di schiacciatori, nonostante le possibili assenze di Petkovic e Antonov.

Il direttore sportivo di Taranto, Mirko Corsano, ha sottolineato l’importanza della preparazione: “Non possiamo pensare di accendere un interruttore e giocare una grande partita senza allenarci con il giusto spirito. Questa è una gara cruciale: dobbiamo essere determinati e consapevoli delle nostre potenzialità”.

Anche l’opposto Fabrizio Gironi, in via di recupero, ha parlato di una “guerra sportiva”: “Sarà una sfida durissima contro una squadra in forma. Ma con determinazione e il coltello tra i denti possiamo affrontarla al meglio”.

Precedenti e curiosità

In nove incontri ufficiali, Taranto ha ottenuto cinque vittorie contro le quattro di Grottazzolina. L’ex Oleg Antonov, oggi in forza alla Yuasa Battery, ha vestito la maglia rossoblù nella scorsa stagione.

Appuntamento e diretta

La partita, arbitrata da Zavater e Pozzato, inizierà alle 19:00 e sarà trasmessa in diretta su VBTV. Una sfida che vale più di tre punti: in palio c’è il futuro in Superlega e l’orgoglio di due squadre pronte a lottare fino all’ultimo pallone.

