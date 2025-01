Volley C/F: la JV New Gioia riparte dalla trasferta di Trepuzzi

Dopo la lunga pausa natalizia, la JV New Volley Gioia si prepara a tornare in campo nel girone B del campionato di Serie C femminile. Attualmente ottava in classifica con 14 punti, la squadra biancoblu affronterà sabato 11 gennaio una difficile trasferta contro la Trepuzzi Volley, formazione di alta classifica costruita per puntare ai playoff.

A due giornate dalla fine del girone di andata, il tecnico Michele Ironico traccia un bilancio della stagione e analizza il prossimo impegno. “In queste prime undici gare potevamo fare di più – commenta Ironico –. Dopo il successo contro la Windor Crispiano, abbiamo perso punti importanti, spesso per inesperienza. Il nostro andamento altalenante riflette la giovane età del gruppo, ma non posso non sottolineare i progressi fatti sia tecnicamente che tatticamente. La squadra si è distinta per impegno e attaccamento alla maglia”.

Sul match di sabato, l’allenatore gioiese aggiunge: “La Trepuzzi Volley è una formazione esperta e ben strutturata. Nonostante gli infortuni e qualche acciacco, ci stiamo preparando al meglio per affrontare questo delicato appuntamento. Giocheremo a viso aperto, cercando di mettere in pratica quanto provato in allenamento”.

Guardando al futuro, Ironico indica la strada per il girone di ritorno: “Dobbiamo continuare a lavorare sodo, puntando a migliorare ancora a muro e in battuta. Solo così potremo progredire e raccogliere risultati più soddisfacenti”.

La sfida di sabato rappresenta dunque un banco di prova importante per la JV New Volley, determinata a continuare il suo percorso di crescita.

