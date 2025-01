Volley B1/M, Zero 5 Castellana: a Modica scontro diretto salvezza

Trasferta impegnativa per la Zero5 Castellana Grotte, che sabato 11 gennaio alle ore 15 sfiderà la Epas Agocap Modica nella dodicesima giornata del campionato femminile di volley di Serie B1. Un match delicato per la lotta alla salvezza, dato che la squadra siciliana ha attualmente un solo punto in più in classifica (14 contro 13), frutto di cinque vittorie e sei sconfitte.

Modica, in casa, ha ottenuto tre successi (Fonte Nuova, Crotone al tiebreak e Caltanissetta) e due sconfitte (Fasano e Pomezia). Dopo il cambio in panchina a dicembre, con Luca D’Amico subentrato a Marco Relato, i siciliani hanno vinto a Roma contro Casal de’ Pazzi, ma nelle ultime due gare hanno subito due sconfitte contro Pomezia e Marsala. Tra le giocatrici più rilevanti, spiccano Brioli, Poles, Meniconi, Gasparroni, Nicol Giombini (ex Zero5), Ferrantello, Carnazzo e Lucescul.

La sfida si preannuncia equilibrata, tra due squadre dal rendimento altalenante. L’esito è incerto, ma si prospetta uno spettacolo sportivo di alto livello.

Nel girone, la giornata propone altre sfide interessanti: Crotone-Fasano, Arzano-Casal de’ Pazzi, Fonte Nuova Roma-Santa Teresa, Torre Annunziata-Pomezia, Pescara-Marsala e Bisceglie-Caltanissetta. Quest’ultima potrebbe saltare a causa del ritiro di Caltanissetta dal campionato. La classifica vede al comando Fasano con 29 punti, seguita da Pomezia (25) e Casal de’ Pazzi e Bisceglie (22). La Zero5 è in fondo con 13 punti insieme a Santa Teresa.

Serie D: testa a testa a Matera

Domenica 12 gennaio alle ore 18, la formazione di Serie D targata Klimaitalia sarà impegnata a Matera in uno scontro diretto al vertice. La PSA Daken Matera, seconda, insegue la Zero5 con tre punti di ritardo ma con una gara in meno. Questo match sarà cruciale per consolidare il primato, considerando che nella giornata successiva le grottine riposeranno.

Settore giovanile in fermento

Proseguono con buoni risultati i campionati giovanili territoriali Bari-Foggia, che vedono la partecipazione di diverse squadre della Grotte Volley: una under 18, due under 16 (Zero5 e NovaEnergy), e una under 14. A breve prenderanno il via anche i campionati under 13, under 12 e CSEN, per un movimento in piena crescita.

