Volley B1/F, Star Bisceglie-Caltanissetta annullata: ecco perché

Il match tra Star Volley Bisceglie e Caltanissetta, valido per la 12a Giornata d’andata del Gruppo D di Serie B1, previsto per sabato 11 gennaio al PalaPanunzio di Molfetta, non si disputerà. La società siciliana ha annunciato il ritiro dal campionato, decisione che sarà ufficializzata a breve dalla Fipav, insieme ai conseguenti provvedimenti per la classifica del torneo.

Per la Star Volley Bisceglie, il programma degli allenamenti rimarrà invariato. La prossima partita è in calendario per sabato 18 gennaio, alle 15:30, in trasferta contro Casal de’ Pazzi Roma. Inoltre, la squadra indosserà la maglia celebrativa “Bisceglie per la Star Volley” per la terza volta nell’incontro casalingo di sabato 8 febbraio contro Fasano.

La dirigenza biscegliese, accettando la dolorosa decisione del Caltanissetta, ha rivolto un sincero augurio alla comunità pallavolistica nissena, auspicando un pronto ritorno nelle categorie nazionali.

