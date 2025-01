Volley C/F, Turi: subito big match con la prima della classe

Dopo aver chiuso il 2024 con un convincente successo casalingo contro la MaximaVolley Casamassima, il nuovo anno si apre subito con una sfida di alto livello per la Farmacia Mastrolonardo Turi. Sabato pomeriggio alle 18.30, al PalaFiori di Terlizzi, la formazione turese affronterà l’Asd Zest, capolista del Campionato Nazionale di Serie C femminile, in una partita valevole per la dodicesima e penultima giornata del girone di andata.

L’Asd Zest Terlizzi, al comando della classifica con 30 punti, arriva a questo appuntamento dopo aver subito il primo stop stagionale nel turno prefestivo, cedendo al tie-break contro l’Asem Bari. Prima di questa battuta d’arresto, la squadra terlizzese aveva inanellato dieci vittorie consecutive, lasciando solo un punto sul campo di Acquaviva.

La Farmacia Mastrolonardo, terza forza del campionato con 27 punti, è invece reduce da tre vittorie di fila. Il team turese si è mostrato competitivo anche nelle due uniche sconfitte stagionali, entrambe in trasferta, dove è comunque riuscito a strappare punti al tie-break contro Amatori e Asem Bari.

Il calendario riserva poi un altro big match alla formazione di Alejandra Rodriguez, Ivana Cazzetta e compagne: sabato 18 gennaio, infatti, al Palazzetto di via Cisterna arriverà l’Orsa Capurso, attualmente seconda in classifica con 29 punti e tra le principali favorite per la promozione.

Due sfide cruciali in sette giorni attendono quindi la Farmacia Mastrolonardo, che punta a consolidare il suo ruolo da protagonista in questo campionato. Il terzo posto attuale testimonia l’ottima stagione finora disputata dalle turese, ma le prossime partite diranno molto sulle ambizioni della squadra per il prosieguo del torneo.

Classifica aggiornata

1. Terlizzi 30

2. Capurso 29

3. Farmacia Mastrolonardo Turi 27

4. Asem Bari 26

5. Amatori Bari 22

6. Cerignola 22

7. Trani 18

8. Corato 13

9. Don Milani Bari 12

10. Acquaviva 11

11. Primadonna Bari 7

12. Molfetta 7

13. Barletta 4

14. Casamassima 3

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author