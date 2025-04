Cicloturismo, Puglia sul podio: tra le mete più ambite dagli italiani

La Puglia si conferma tra le regioni più amate dai cicloturisti italiani. Secondo l’indagine SWG presentata alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, la regione è terza tra le mete preferite da chi viaggia in bici e addirittura prima per chi sceglie esperienze a piedi lungo i cammini.

Lo studio, promosso da Pugliapromozione per l’Assessorato regionale al Turismo, ha coinvolto oltre 6.000 persone, tra Italia, Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti. Tra i dati più rilevanti, emerge che sette cicloturisti su dieci si sono detti soddisfatti dell’esperienza vissuta in Puglia, apprezzandone la varietà dei paesaggi, la qualità delle strutture ricettive, il buon rapporto qualità-prezzo e l’accoglienza.

Una regione a misura di cicloturista

“La Puglia si sta ritagliando un ruolo di primo piano nel turismo outdoor – commenta l’assessore al Turismo – e i numeri ci dicono che il potenziale di questo segmento è enorme”. Secondo l’indagine, l’82% dei cicloturisti italiani ha già scelto almeno una volta la Puglia per le proprie vacanze e il 15% ha percorso una ciclovia sul territorio. A spingere la scelta anche l’attrattiva di percorsi tematici e l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Obiettivo: esperienze organizzate e servizi accessibili

La strategia regionale punta ora su governance, servizi e investimenti: tra le novità, un bando da oltre 2 milioni di euro per creare aree attrezzate per i turisti outdoor. Il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, sottolinea: “Conoscere motivazioni e aspettative dei viaggiatori ci aiuta a migliorare promozione e offerta turistica”.

Comuni in rete per la mobilità dolce

Alla fiera bolognese, la Puglia era presente con uno spazio espositivo condiviso tra Regione, ANCI e operatori del settore. La presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, ha evidenziato l’importanza del progetto “Pedalare per Viaggiare”, che mira a creare una rete di percorsi ciclabili valorizzando territori e peculiarità locali.

I motivi della scelta: natura, qualità e accessibilità

Secondo lo studio, i principali fattori che spingono i cicloturisti a scegliere la Puglia sono i paesaggi, i servizi affidabili, i costi contenuti e l’infrastruttura ciclabile. Decisivi anche la manutenzione delle vie, la presenza di fontanelle, bagni, segnaletica e punti di assistenza.

Infine, il Giubileo 2025 rappresenta un ulteriore stimolo per intraprendere cammini in Puglia, soprattutto per i viaggiatori over 50, già abituati a esperienze di turismo lento.

