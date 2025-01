Volley C/M, riparte il campionato: Turi sfida Squinzano

Dopo la pausa natalizia, il campionato di Serie C torna in campo con le ultime due giornate prima del giro di boa. L’Arrè Formaggi Turi riprende il proprio cammino dopo la sconfitta per 3-1 subita sul campo della capolista Casarano, un match difficile in cui i biancoazzurri non hanno espresso al meglio le proprie qualità. Durante le settimane di pausa, la squadra ha lavorato per superare gli errori commessi e ripartire con determinazione.

La prima del 2025 vedrà capitan Scio e compagni affrontare lo Squinzano, formazione ostica e ben posizionata nelle zone medio-alte della classifica. I gialloblù, quarti a quota 14 punti con una partita in più, sono in piena lotta playoff e arrivano a questo incontro cercando continuità. Il loro rendimento si è distinto soprattutto tra le mura amiche, dove hanno ottenuto risultati importanti, tra cui la vittoria al tie break contro Casarano, mentre in trasferta hanno battuto il Taranto.

Per l’Arrè Formaggi sarà un banco di prova impegnativo, soprattutto dopo la sosta, che spesso rappresenta un’incognita per il ritmo e la condizione agonistica delle squadre. Il match è in programma sabato 11 gennaio alle ore 18:30 presso il Palazzetto di via Cisterna.

Classifica Girone B: Casarano* 22 punti; Polignano* 20; Turi* 18; Squinzano 14; Tricase* e Fasano* 13; Galatina e Mottola* 11; Taranto* 6; Materdomini Castellana* 4; Ruffano* 3. (* turno di riposo osservato).

