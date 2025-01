Volley A3/M, Gioia del Colle fuori ai quarti di Coppa Italia

L’avventura della Joy Volley Gioia del Colle nella Del Monte® Coppa Italia Serie A3 termina ai quarti di finale. Al PalAtigliana, capitan Mariano e compagni cedono alla Romeo Sorrento in una gara secca dominata dai padroni di casa, che conquistano il pass per la semifinale contro Belluno.

Per i biancorossi, una sconfitta da archiviare velocemente in vista del delicato match di campionato contro la Rinascita Lagonegro, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 al palasport di Villa D’Agri.

La partita

La Romeo Sorrento parte subito forte nel primo set, con Wawrzynczyk e Pol protagonisti. Nonostante un tentativo di rimonta firmato da Mariano, la Joy Volley non riesce a ribaltare l’inerzia del parziale, chiuso sul 25-21 da Wawrzynczyk.

Nel secondo set, i campani dimostrano ancora solidità, con Fortes e Baldi a trascinare la squadra. La Joy Volley si arrende sul 25-18, incapace di arginare gli attacchi degli avversari.

Anche nella terza frazione i padroni di casa mantengono il controllo. Nonostante un’ottima reazione dei biancorossi che riescono a pareggiare sul 14-14, la Romeo Sorrento si impone con un finale preciso e un errore in battuta di Mariano chiude la gara sul 25-22.

ROMEO SORRENTO-JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE 3-0

(25-21, 25-18, 25-22)

Romeo Sorrento: Tulone 1, Baldi 14, Wawrzynczyk 13, Pol 8, Patriarca 10, Fortes 7, Russo (L) pos 60%.

Joy Volley Gioia del Colle: Longo 0, Vaškelis 14, Mariano 11, Milan 9, Persoglia 6, Cester 4, Pierri (L) pos 50%.

Arbitri: Antonio Mazzarà e David Kronaj.

Durata set: 30’, 22’, 34’.

