Roma, Mattarella premia Denise Neri, D’Attis (FI): “Motivo d’orgoglio per tutti”

ROMA- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha premiato la coordinatrice dell’assistenza domiciliare della Asl di Brindisi per l’impegno profuso durante la pandemia. In una nota il commento del coordinatore regionale di FI, on. Mauro D’Attis: “Complimenti a Denise Neri, coordinatrice dell’assistenza domiciliare della Asl Brindisi, che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Salute la medaglia d’argento ai benemeriti della salute pubblica. Un riconoscimento di altissimo prestigio per l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione che ha avuto durante la pandemia. E’ un grande onore per Brindisi: grazie alla dottoressa Neri e a tutti gli operatori che hanno dato tantissimo specie in quel periodo così buio per tutti noi. Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver riconosciuto e ricordato il valore di quell’impegno”.

