Volley B1/F, Star Bisceglie più forte con Egle Solarino

Ha da poco compiuto 22 anni la schiacciatrice Egle Solarino, scelta dalla Star Volley Bisceglie per irrobustire il roster in vista del campionato di Serie B1, al quale il club nerofucsia prenderà parte da matricola dopo la trionfale promozione ottenuta in maggio sul campo di Modica.

Ironia della sorte, Solarino è originaria proprio della cittadina in provincia di Ragusa, dove ha esordito in C, passando per due annate a Catania, in B2, mentre in seguito ha vissuto esperienze di rilievo a Ladispoli, in B1, con la Flv Cerignola in B2, a Fasano (con la vittoria del campionato di B2) e nell’ultima stagione al Cus Catania, in B2.

«Sono molto felice di poter iniziare la nuova stagione a Bisceglie e giocare per una squadra importante – ha affermato Egle Solarino -. Non ho esitato minimamente ad accettare la proposta della società. Conosco bene la Puglia, per me si tratta di un ritorno dopo le due stagioni vissute fra Cerignola e Fasano. Questa terra mi ha dato tanto, mi ha permesso di crescere ed ora, a distanza di una stagione, avrò l’opportunità di mettermi ulteriormente alla prova in un gruppo forte, con grandi ambizioni e con un allenatore davvero molto preparato. Che dire, non vedo l’ora di cominciare e conoscere i tifosi della Star Volley».

L’organico nerofucsia, al momento, è composto dalle due riconfermate Valentina Civardi e Martina Quarto alle quali si aggiungono nove volti nuovi: Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea, Jessica Panucci, Viola Torre, Gidere Luna Ba, Arianna Losciale, Victoria Colucci ed Egle Solarino.

