Volley, Vibrotek ripescata in Serie D

La Vibrotek Volley annuncia il ripescaggio nel campionato di Serie D di pallavolo maschile per la stagione 2024-2025. Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione per il presidente Antonio Di Giuseppe, che potrà proseguire con il suo progetto volto alla valorizzazione dei giovani talenti.

“Sono particolarmente felice per questo ripescaggio – afferma Di Giuseppe – perché ci permette di continuare a investire sui giovani atleti che comporranno il roster della prossima stagione. Saranno presenti molti giocatori della scorsa annata, e dopo la retrocessione, ho deciso di farli competere ancora in Serie D piuttosto che in Prima Divisione, con l’obiettivo di accrescere la loro esperienza e puntare a nuovi traguardi. Sono lieto che i nostri sforzi siano stati apprezzati e che la notizia sia stata accolta con entusiasmo da tutti.”

Campionati

La Vibrotek Volley parteciperà a tutti i campionati giovanili, tra cui l’U15, l’U17 e l’U19, con squadre formate dagli stessi atleti della prima squadra. Questo sarà possibile grazie anche al sostegno del Comune di Leporano, che ha concesso le ore necessarie al palazzetto per allenamenti e partite.

Staff

Importanti novità riguardano lo staff tecnico, con il ritorno di Enrico Caputo, coach esperto e preparato. È stata inoltre confermata la presenza del Team Manager Vittorio Ranieri e l’ingresso in società del Dottor Francesco Scarnera. Sono in corso trattative con sponsor di rilievo del territorio e presto verranno inserite altre figure professionali nell’organigramma societario.

Date

L’inizio della preparazione è fissato per i primi giorni di settembre, in vista dell’avvio del campionato, previsto per metà ottobre.

