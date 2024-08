Volley A3/M, Castellana Grotte: ufficializzato lo staff tecnico

In vista dell’avvio della preparazione atletica della stagione 2024/2025, la New Mater Volley Castellana Grotte ha ufficializzato la composizione dello staff tecnico della prima squadra che affronterà il campionato nazionale Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile.

Due conferme, un ritorno e tre volti nuovi tra le figure che affiancheranno coach Giuseppe Barbone già a partire dalle prossime settimane.

Nel ruolo di secondo allenatore, arriva Francesco Valente, nelle ultime due stagioni secondo allenatore della Pallavolo Bari in serie A3 e con un passato da giocatore anche con la Materdomini Castellana nella seconda metà degli anni Novanta in serie A2 e in serie B1.

Assistant coach sarà ancora Pino Calisi che, dopo i tanti anni da team manager della prima squadra gialloblù, si conferma figura di continuità e di affidabilità nei quadri tecnici della New Mater Volley (anche lui, peraltro, già giocatore della Materdomini Castellana nella seconda metà degli anni Novanta). Per il ruolo di scout man, torna alle tastiere e ai numeri gialloblù, Antonella Ippolito, già a più riprese nei quadri tecnici della Materdominivolley.it prima e della New Mater poi.

Andrea De Maio e Mariateresa Fraschini sono rispettivamente inseriti nel nuovo staff tecnico come preparatore atletico e fisioterapista. Andrea De Felice, invece, confermato nel ruolo di medico sociale.

“Siamo convinti – ha commentato il direttore sportivo Bruno De Mori – di aver affidato le cure tecniche e atletiche della nostra prima squadra ad uno staff preparato e competente che unisce esperienza, conoscenza dell’ambiente, ma anche freschezza ed entusiasmo. In tutti loro ho percepito una grande voglia di lavorare al massimo e una piena determinazione nell’affrontare al meglio la prossima stagione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author