Caroppo (FI): “Senza treni diretti Roma-Puglia l’estate sarà un incubo”

ROMA – “Dal 10 giugno non ci sarà alcun treno diretto tra Roma e la Puglia: una scelta incomprensibile che rischia di isolare la nostra regione nel pieno della stagione estiva”. A lanciare l’allarme è Andrea Caroppo, deputato pugliese di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera.

Caroppo denuncia i gravi disagi per pendolari, studenti e turisti, costretti a viaggi con più cambi e durata anche di 12 ore. “In pratica – sottolinea –, si impiegherà meno tempo ad arrivare da New York che da Roma a Lecce”. Il parlamentare ha inviato una richiesta formale all’Amministratore Delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, per ottenere chiarimenti e chiedere l’immediato ripristino dei collegamenti diretti.

“La cancellazione dei treni veloci penalizza i pugliesi e danneggia gravemente l’appeal turistico della nostra regione – conclude Caroppo –. Serve un intervento urgente per garantire il diritto alla mobilità e tutelare l’economia del territorio”.

