Volley C/F, Giorgia Giannini terza new entry in casa Acquaviva

È Giorgia Giannini la terza new entry in casa VOLLEYUP Acquaviva per la stagione 2024/2025 del Campionato Nazionale di 1° livello – Serie C femminile.

Palleggiatrice, classe 99, originaria di Putignano, ha mosso i primi “passi” pallavolistici tra le fila della locale Uisp’80, società con la quale ha conquistato diversi titoli territoriali nei vari campionati giovanili.

A 18 anni, dopo aver acquisito determinante esperienza nei campionati di 1ª Divisione e di Serie D Femminile, ha disputato – sempre a Putignano – il suo primo campionato nella massima serie regionale.

Successivamente ha militato, sempre in serie C Femminile, con le compagini del Real Volley Noci, della Volleyup Acquaviva (la stagione interrotta a causa COVID-19) e del Fenix di Monopoli, con cui ha conquistato – nella stagione 2022/2023 – la promozione in serie B2.

Giorgia, dopo la pausa dello scorso anno, a settembre indosserà nuovamente la divisa blumagenta delle libellule e sarà una delle due registe a disposizione di mister Antonello Signorile.

“Sono entusiasta di tornare a giocare, ma mi emoziona ancor di più l’idea di entrare a far parte di un progetto con persone con cui ho già condiviso esperienze pallavolistiche per me importanti. Ringrazio la Volleyup Acquaviva per avermi dato l’opportunità di rimettermi in gioco, mi impegnerò con le mie compagne per raggiungere gli obiettivi preposti!”, queste le prime dichiarazioni raccolte dalla nuova palleggiatrice blumagenta.

Fuori dal rettangolo di gioco è iscritta all’ultimo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

