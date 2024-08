Volley B1/F, Star Bisceglie: Victoria Colucci completa reparto centrali

L’energia e il talento della 20enne Victoria Colucci impreziosiscono il valore della Star Volley Bisceglie, matricola del prossimo campionato di Serie B1. La giocatrice toscana, classe 2004, completa il pacchetto delle centrali. Le esperienze con Grosseto Volley e Pallavolo Grosseto, compagini di B2 della sua città natale, hanno preceduto il passaggio nelle fila della Pallavolo Cerignola, formazione con la quale si è messa in evidenza attirando l’attenzione dei dirigenti biscegliesi.

«Sono molto felice ed entusiasta per il progetto nel quale la Star Volley ha voluto coinvolgermi e per la fiducia ricevuta» ha spiegato Victoria Colucci. «Già l’anno scorso ho potuto apprezzare, da avversaria, la serietà e la professionalità del club e perciò sono particolarmente contenta di entrarne a far parte. La dirigenza, seppure neopromossa, è piuttosto ambiziosa e questo è uno stimolo importante. Farò del mio meglio per dare il contributo necessario alla realizzazione degli obiettivi prefissati» ha aggiunto.

«Il gruppo che si sta formando è composto da atlete decisamente preparate, ognuna proveniente da realtà diverse ma sono sicura che faremo un ottimo lavoro insieme.Personalmente punto ad un miglioramento costante e per questo sono pronta ad assorbire informazioni e insegnamenti sia dallo staff tecnico che dalle mie compagne. Non vedo l’ora di entrare in contatto con la realtà Star Volley e con i suoi calorosi tifosi».

L’organico nerofucsia, al momento, è composto dalle due riconfermate Valentina Civardi e Martina Quarto alle quali si aggiungono otto nuovi innesti: Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea, Jessica Panucci, Viola Torre, Gidere Luna Ba,Arianna Losciale e Victoria Colucci. La squadra di coach Marco Breviglieri inizierà gli allenamenti il prossimo 1° settembre mentre il torneo di B1 scatterà sabato 12 ottobre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author