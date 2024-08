Volley C/F, Ironico torna sulla panchina della New Gioia

La JV New Volley Gioia si prepara al prossimo campionato di Serie C femminile, ripartendo dall’esperienza e dal carisma di Michele Ironico. A dieci anni dalla sua ultima apparizione sulla panchina biancoblu, il tecnico gioiese torna nella società con cui ha iniziato la sua carriera da allenatore, guidando la squadra per dodici stagioni, durante le quali ha conquistato una promozione in Serie C e raggiunto due finali playoff per la promozione in Serie B2.

Il ritorno di Ironico è stato determinato dall’ambizioso progetto sportivo pluriennale presentato dal presidente Gianni D’Elia, che ha scelto di affidarsi a uno degli allenatori più stimati della categoria per dare inizio a un nuovo corso. Ironico si appresta a disputare il suo quattordicesimo campionato nella massima serie regionale, dopo aver lasciato il segno anche con la Primadonna Volley Bari, la Volley Castellaneta e l’Academy Volley Gioia, accumulando successi come la doppia Promozione in B2-Coppa Puglia e l’esordio in Serie B2 con la Volley Castellaneta.

«È una grande emozione tornare qui, dove ha avuto inizio la mia carriera da allenatore», ha dichiarato Ironico. «Ho accettato questa nuova sfida convinto dalle ambizioni del presidente D’Elia e dalla solidità del progetto sportivo. Quest’anno sarà fondamentale costruire basi solide per un futuro in cui la New Volley Gioia sarà protagonista. Stiamo formando una squadra giovane, pronta a sorprendere e a togliersi belle soddisfazioni in un campionato difficile come quello di Serie C. Puntiamo a una tranquilla permanenza nella categoria, ma non escludiamo la possibilità di competere per obiettivi più ambiziosi, come i playoff. Saranno l’unione e la forza del gruppo a fare la differenza».

Con Ironico al timone, la New Volley Gioia si prepara a un futuro ricco di sfide e opportunità, con l’obiettivo di tornare protagonista nel panorama del volley femminile regionale.

