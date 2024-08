Volley pugliese in lutto: è morto Vincenzo Nacci

All’età di 59 anni è morto Vincenzo Nacci, già allenatore in serie A di volley e commissario tecnico delle nazionali del Venezuela e dell’Iraq. Nacci era originario di Ostuni, in provincia di Brindisi, e sulla panchina della selezione sudamericana aveva partecipato anche ai mondiali in Polonia nel 2014. Diverse sono state le esperienze anche nei club italiani: è stato viceallenatore a Taranto in A1 nella stagione 2009-2010 e capoallenatore a Latina nella massima serie nell’anno sportivo 2016-2017. Fino all’11 gennaio scorso ha allenato la Marcianise in A3. I funerali si svolgeranno domani alle 11 ad Ostuni.

